Сьогодні - день народження почесного харків'янина Володимира Шумілкіна

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 12 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, колишнього мера міста Володимира Шумілкіна.
«Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, бадьорості духу, натхнення і невичерпної енергії.
Хай кожен новий день буде щедрим на успіхи, багатим на радісні звістки, приємні події та особисті добрі справи! Миру і злагоди Вам і Вашій родині!» - говориться у привітанні.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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