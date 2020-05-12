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12.05.2020  09:59   

Сьогодні - день народження почесного харків'янина Володимира Шумілкіна

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 12 травня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, колишнього мера міста Володимира Шумілкіна.


://city.kharkov.ua

«Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, бадьорості духу, натхнення і невичерпної енергії.

Хай кожен новий день буде щедрим на успіхи, багатим на радісні звістки, приємні події та особисті добрі справи! Миру і злагоди Вам і Вашій родині!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  шумилкин, мер, харьков, кернес, поздравления
 
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