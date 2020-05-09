Главная Новости Власть Геннадій Кернес висадив дуби у саду Шевченка (ФОТО, ОНОВЛЕНО)
09.05.2020  12:01   

Геннадій Кернес висадив дуби у саду Шевченка (ФОТО, ОНОВЛЕНО)

Десять 15-річних дерев тепер ростимуть неподалік від Алеї почесних гостей кінофестивалю «Харьковская сирень».


://city.kharkov.ua

«Оскільки через карантинні обмеження чимало харків'ян не можуть вийти на вулиці і відсвяткувати День Перемоги по-справжньому, то я вирішив разом зі своєю командою висадити ці дерева від імені всіх містян. Ці дуби житимуть 300-400 років і нагадуватимуть майбутнім поколінням про важливість того свята, яке ми сьогодні відзначаємо і будемо відзначати ще не раз», - сказав Геннадій Кернес.

Нагадаємо, торік міський голова та екс-чемпіон світу з боксу, Посол доброї волі Товариства Червоного Хреста України Олександр Гвоздик висадили в саду Шевченка сім дубів. Тоді Геннадій Кернес заявив, що цей почин стане доброю традицією, в результаті чого в Харкові з'явиться алея, присвячена Дню Перемоги.

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  дубы, высадка, харьков, кернес, терехов, алея
 
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