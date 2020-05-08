08.05.2020 09:44

Пограничники открыли еще два пункта пропуска

Правительство внесло изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию.



// ГПСУ

Распоряжением Правительства от 6 мая 2020 № 504-р на государственной границе Украины возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска.



В частности, возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.



В погранслужбе отметили, что в соответствии с распоряжением от 15 апреля 2020 № 502-р Кабинет Министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск в 9 из них не осуществлялся через соответствующие ограничения соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска «Паланка (Маяки-Удобное)» на границе с Молдовой.



С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.



