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08.05.2020  09:44   

Пограничники открыли еще два пункта пропуска

Правительство внесло изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу, подлежащих временному закрытию.


// ГПСУ

Распоряжением Правительства от 6 мая 2020 № 504-р на государственной границе Украины возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска.

В частности, возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.

В погранслужбе отметили, что в соответствии с распоряжением от 15 апреля 2020 № 502-р Кабинет Министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск в 9 из них не осуществлялся через соответствующие ограничения соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска «Паланка (Маяки-Удобное)» на границе с Молдовой.

С учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пункт пропуска, граница, пограничники, карантин, коронавирус
 
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