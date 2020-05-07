07.05.2020 10:57

Геннадій Кернес: Давайте зробимо хвилину мовчання в пам’ять про тих, хто зробив все, щоб ми жили (ВІДЕО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес звернувся до харків'ян із проханням провести 9 травня хвилину мовчання.



// city.kharkov.ua

У відео, яке опубліковано на сторінці Facebook міського голови, Геннадій Кернес закликає харків'ян 9 травня, у 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вийти на балкони своїх квартир із портретами близьких, які воювали, учасників подій тих років, яких вони люблять і шанують.

«Дорогі харків'яни, ми планували, що 9 травня, в День великої Перемоги, у нас буде масштабне свято, але життя внесло корективи - у нас карантин. Але я хотів би закликати вас, щоб ми не упустили цей день у небуття і вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з цієї війни, тих, хто пережив цю війну, тих, хто гідний похвали, поваги і турботи. Щоб було так, як хотіли вони - ті, хто віддавав своє життя за світле небо над нашими головами. Давайте ми зробимо цю хвилину мовчання у пам'ять про тих, хто зробив для нас все, щоб ми жили і раділи життю», - звернувся до жителів міста Геннадій Кернес.



Хвилина мовчання відбудеться о 12:00.