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28.04.2020  10:42   

Геннадій Кернес запитує у харків'ян, як покращити міські сервіси

Харківський міський голова Геннадій Кернес запрошує харків'ян взяти участь в опитуванні, щоб створити додаток з міськими сервісами.


// city.kharkov.ua

Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що зараз у місті розробляється додаток для харків'ян, де будуть зібрані найнеобхідніші міські послуги.

«Ситуація з пандемією показала, наскільки важливо вчасно вийти в онлайн. Важливо почути вашу думку і запити. Які послуги, можливості від міста хочете бачити онлайн, щоб жити в місті стало ще комфортніше. Мені важлива думка кожного харків'янина», - зазначив Геннадій Кернес.

Опитування можна пройти тут.  Відповіді приймаються до 10 травня.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, опрос, харьков
 
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