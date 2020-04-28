28.04.2020 10:42

Геннадій Кернес запитує у харків'ян, як покращити міські сервіси

Харківський міський голова Геннадій Кернес запрошує харків'ян взяти участь в опитуванні, щоб створити додаток з міськими сервісами.



// city.kharkov.ua

Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що зараз у місті розробляється додаток для харків'ян, де будуть зібрані найнеобхідніші міські послуги.

«Ситуація з пандемією показала, наскільки важливо вчасно вийти в онлайн. Важливо почути вашу думку і запити. Які послуги, можливості від міста хочете бачити онлайн, щоб жити в місті стало ще комфортніше. Мені важлива думка кожного харків'янина», - зазначив Геннадій Кернес.



Опитування можна пройти тут. Відповіді приймаються до 10 травня.