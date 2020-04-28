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28.04.2020  08:31   

Харьковский пожарный получил государственную награду

Алексея Сергиенко отметили за участие в тушении пожара в Чернобыльской зоне.


// ХОГА
Медалью «За безупречную службу» 3 степени подполковника службы гражданской защиты, заместителя начальника оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области наградил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область.

«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал Глава государства, обращаясь к спасателям.

Справка. Сейчас в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС Украины предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1017 спасателей и 230 единиц техники, в том числе два вертолета.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, пожарный, харьков, чернобыль, тушение пожара
 
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