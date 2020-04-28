Харьковский пожарный получил государственную награду

Алексея Сергиенко отметили за участие в тушении пожара в Чернобыльской зоне.
«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои», - сказал Глава государства, обращаясь к спасателям.
Справка. Сейчас в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС Украины предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках, пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС Украины и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1017 спасателей и 230 единиц техники, в том числе два вертолета.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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