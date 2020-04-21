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21.04.2020  13:31   

Завтра відбудеться сесія Харківської міської ради

Тридцять п'ята сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться завтра, 22 квітня, в сесійній залі (пл. Конституції, 7).


// city.kharkov.ua
На порядку денному - 53 питання і «Різне»
 
Початок - о 10:00.
Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харков
 
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