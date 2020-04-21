Завтра відбудеться сесія Харківської міської ради

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 21 апреля День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 апреля Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.