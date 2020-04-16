НБУ опроверг информацию, что с 28 апреля будут остановлены платежные системы и будет только расчет наличными

Национальный регулятор разъяснил, на кого распространится новый закон о борьбе с отмыванием денег.
В Нацбанке опровергли информацию некоторых СМИ, что с 28 апреля якобы будут остановлены платежные системы, вследствие чего оплатить коммунальные услуги, осуществить иные платежи, рассчитаться за товары и услуги будет невозможно. В НБУ разъяснили, каких операций будут касаться обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе.
Это – информация, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам регулятора, не будет существенно влиять на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств.
Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Законом предусмотрены такие основные требования:
В то же время обновленные требования закона не распространяются на такие операции:
Напомним, НБУ подготовил для банков изменения, касающиеся подходов проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов. С 28 апреля для этого не будет требоваться личное присутствие клиента. Украинцы смогут открыть счет с помощью системы BankID, электронной подписи или по видеосвязи.
Банки смогут самостоятельно выбирать необходимые модели – полноценные, с удаленной идентификацией и верификацией, или упрощенные, которые будут содержать определенные лимиты на объемы операций и остатков по счетам клиентов.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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