16.04.2020 13:17

НБУ опроверг информацию, что с 28 апреля будут остановлены платежные системы и будет только расчет наличными

Национальный регулятор разъяснил, на кого распространится новый закон о борьбе с отмыванием денег.



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В Нацбанке опровергли информацию некоторых СМИ, что с 28 апреля якобы будут остановлены платежные системы, вследствие чего оплатить коммунальные услуги, осуществить иные платежи, рассчитаться за товары и услуги будет невозможно. В НБУ разъяснили, каких операций будут касаться обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе.

Это – информация, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам регулятора, не будет существенно влиять на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств.

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законом предусмотрены такие основные требования:

осуществить идентификацию и верификацию плательщика;

сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

В то же время обновленные требования закона не распространяются на такие операции:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, которые плательщик проводит с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Напомним, НБУ подготовил для банков изменения, касающиеся подходов проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов. С 28 апреля для этого не будет требоваться личное присутствие клиента. Украинцы смогут открыть счет с помощью системы BankID, электронной подписи или по видеосвязи.

Банки смогут самостоятельно выбирать необходимые модели – полноценные, с удаленной идентификацией и верификацией, или упрощенные, которые будут содержать определенные лимиты на объемы операций и остатков по счетам клиентов.