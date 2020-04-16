Полиция готовится к охране порядка на Пасху

18-19 апреля в Харькове и области пройдут мероприятия по случаю религиозного праздника - Пасхи.
Богослужение будет проводится в 298 храмах. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 25 000 граждан.
По предварительным данным, к обеспечению правопорядка будут привлечены около 950 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.
Чтобы минимизировать возможные нарушения карантина во время религиозных мероприятий, богослужения будут проводиться при закрытом храме без доступа людей в помещения здания. Пребывание граждан во время богослужения в помещении храма будет считаться нарушением Постановления КМУ и карантинных норм, повлечет за собой административные меры в виде штрафа и опечатывания храма. Пребывание на прилегающей к храму территории разрешено с соблюдением требований постановления КМУ в защитной маске и перчатках с учетом расстояния между верующими до двух метров.
По окончании богослужения храм может быть открыт в течение дня для посещения прихожанами, но при условии пребывания в помещении не более двух человек одновременно. Также на время карантина и особых мероприятий в храмах не будут проводиться крещения, венчания и другие обряды.
Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать требования карантинных мероприятий и не нарушать установленные законом ограничения. Патрулирование прилегающей к храмам территории в дни праздничных богослужений будет проводиться в усиленном варианте.
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