Харьковские пограничники осваивают новый французский вертолет Airbus (ФОТО, ВИДЕО)

Один из вертолетов Airbus Helikopter H–125, которые пограничная служба получила в начале года, прибыл в Харьковскую область.
По данным ГПСУ, вертолет используется для обучения летного состава и технического персонала Харьковской авиаэскадрильи. В настоящее время проводятся наземные тренировки, проверка теоретических знаний и выполнения учебно-тренировочных полетов. "Эти полеты будут проходить в том числе и у госграницы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы", - отметили в пресс-службе.
В ГПСУ напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба получит 24 новых вертолета.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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