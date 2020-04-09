09.04.2020 14:24

Харьковские пограничники осваивают новый французский вертолет Airbus (ФОТО, ВИДЕО)

Один из вертолетов Airbus Helikopter H–125, которые пограничная служба получила в начале года, прибыл в Харьковскую область.



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По данным ГПСУ, вертолет используется для обучения летного состава и технического персонала Харьковской авиаэскадрильи. В настоящее время проводятся наземные тренировки, проверка теоретических знаний и выполнения учебно-тренировочных полетов. "Эти полеты будут проходить в том числе и у госграницы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы", - отметили в пресс-службе.

В ГПСУ напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба получит 24 новых вертолета.