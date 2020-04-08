С 8 апреля в различных религиозных концессиях начались предпасхальные праздники - полицейские «пошли» в храмы (ФОТО)

С целью недопущения распространения на территории города и области коронавирусной инфекции работники полиции следят за соблюдением гражданами общегосударственных правил карантина в публичных местах.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, руководитель Московского отдела полиции Сергей Дводненко вместе со своим заместителем Виталием Кравченко пообщались с настоятелями четырех храмов и разъяснили необходимость четкого соблюдения мер безопасности во время карантина.
Кроме того, с целью недопущения распространения на территории города и области коронавирусной инфекции работники полиции следят за соблюдением гражданами общегосударственных правил карантина в публичных местах.
Инспекторы ювенальной превенции Новобаварского отдела полиции провели рейды на улицах района, проверили спортивные и детские площадки, скверы.
Полицейские рассказали гражданам об ответственности за пребывание детей в возрасте до 14 лет на улицах города без сопровождения взрослых, объяснив, что карантин - это не каникулы.
Правоохранители призвали местных жителей к личной ответственности за соблюдение правил личной безопасности во время карантина.
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