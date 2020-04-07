Главная Новости Власть Городская комиссия по ЧС перераспределила деньги на спецавтомобили, лекарства и маски
07.04.2020  15:51   

Городская комиссия по ЧС перераспределила деньги на спецавтомобили, лекарства и маски

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перераспределить деньги, которые были выделены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, на приобретение медицинских спецавтомобилей, лекарств и масок.


Фото: Харків Times

«В связи с отсутствием аппаратов искусственной вентиляции легких на рынке Украины и потребностью в обеспечении средствами индивидуальной защиты медицинских и социальных работников, просим перераспределить средства в сумме 12,5 млн гривен на приобретение медицинских масок», — подчеркнул  в своем выступлении директор Департамента охраны здоровья Юрий Сороколат.

Комиссия поддержала это предложение.

Также она решила выделить из бюджета 3,664 млн грн на приобретение 10 спецавтомобилей для обеспечения работы мобильных медицинских бригад и доставки биологического материала в Харьковский областной лабораторный центр Минздрава. Также выделено 10 млн грн на приобретение лекарственных средств, входящих в перечень, утвержденный Кабинетом министров.

Источник:   ХТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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