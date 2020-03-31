Геннадий Кернес создал личный кабинет на сайте helsi.me: это быстро, просто, удобно (ВИДЕО)

Уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.
Свой личный кабинет на медицинском портале «Helsi.me» создал и Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Мэр приглашает харьковчан также воспользоваться услугой онлайн-записи к врачу.
Об этом Геннадий Кернес сообщил в своем Telegram-канале.
«Уважаемые харьковчане! Недавно я писал, что мэрия запускает городскую реформу медицины. И вот уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.
Решил и сам создать личный кабинет на сайте helsi.me. Убедился, что это быстро, просто, удобно.
1. Зашёл на сайт helsi.me во вкладку «войти в личный кабинет»
2. Ввёл свой номер телефона
3. На телефон пришло смс с кодом, который я ввёл на сайт
4. Ввёл свою ФИО, дату рождения, придумал пароль
5. Нажал «зарегистрироваться»
Все. 30 секунд на регистрацию – и я могу выбирать специалиста и время приема.
Родители могут добавить ребёнка к своему личному кабинету и также записывать его на приём.
2020 год в Харькове объявлен годом медицины. Процесс на упрощение и улучшение оказания медицинских услуг уже идёт.
Регистрируйтесь и присоединяйтесь к системе helsi.me!», – написал он.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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