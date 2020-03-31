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31.03.2020  08:39   

Геннадий Кернес создал личный кабинет на сайте helsi.me: это быстро, просто, удобно (ВИДЕО)

Уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.


helsi.me

Свой личный кабинет на медицинском портале «Helsi.me» создал и Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Мэр приглашает харьковчан также воспользоваться услугой онлайн-записи к врачу.

Об этом Геннадий Кернес сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые харьковчане! Недавно я писал, что мэрия запускает городскую реформу медицины. И вот уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.

Решил и сам создать личный кабинет на сайте helsi.me. Убедился, что это быстро, просто, удобно.
1. Зашёл на сайт helsi.me во вкладку «войти в личный кабинет»
2. Ввёл свой номер телефона
3. На телефон пришло смс с кодом, который я ввёл на сайт
4. Ввёл свою ФИО, дату рождения, придумал пароль
5. Нажал «зарегистрироваться»

Все. 30 секунд на регистрацию – и я могу выбирать специалиста и время приема.
Родители могут добавить ребёнка к своему личному кабинету и также записывать его на приём.

2020 год в Харькове объявлен годом медицины. Процесс на упрощение и улучшение оказания медицинских услуг уже идёт.
Регистрируйтесь и присоединяйтесь к системе helsi.me!», – написал он.

Тэги:  кернес, helsi.me, харьков, год медицины, личный кабинет
 
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