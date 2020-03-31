31.03.2020 08:39

Геннадий Кернес создал личный кабинет на сайте helsi.me: это быстро, просто, удобно (ВИДЕО)

Уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.



helsi.me

Свой личный кабинет на медицинском портале «Helsi.me» создал и Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Мэр приглашает харьковчан также воспользоваться услугой онлайн-записи к врачу.

Об этом Геннадий Кернес сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые харьковчане! Недавно я писал, что мэрия запускает городскую реформу медицины. И вот уже почти неделю харьковчане имеют возможность записаться к своему врачу онлайн, не ждать в очереди, а самостоятельно выбирать врача, дату и время приема.



Решил и сам создать личный кабинет на сайте helsi.me. Убедился, что это быстро, просто, удобно.

1. Зашёл на сайт helsi.me во вкладку «войти в личный кабинет»

2. Ввёл свой номер телефона

3. На телефон пришло смс с кодом, который я ввёл на сайт

4. Ввёл свою ФИО, дату рождения, придумал пароль

5. Нажал «зарегистрироваться»



Все. 30 секунд на регистрацию – и я могу выбирать специалиста и время приема.

Родители могут добавить ребёнка к своему личному кабинету и также записывать его на приём.



2020 год в Харькове объявлен годом медицины. Процесс на упрощение и улучшение оказания медицинских услуг уже идёт.

Регистрируйтесь и присоединяйтесь к системе helsi.me!», – написал он.