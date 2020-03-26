Ігор Терехов: Ми фактично припинили роботу всіх дитячих майданчиків (ВIДЕО)

Дитячі майданчики у Харкові на час карантину огородили сигнальними стрічками.
Про це повідомили сьогодні, 26 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, у місті - близько 5,5 тис. дитячих майданчиків, всі їх обнесли сигнальними стрічками і розвісили біля них попереджувальні оголошення.
Ігор Терехов зазначив, що цей непопулярний вимушений захід потрібен, щоб зберегти життя і здоров'я людей.
«Карантин і канікули - дві різні речі. Розумію, що сьогодні гарна погода, дітям хочеться вийти на дитячий майданчик, але там вони контактують один з одним. Тим більше, що багато хто виходить з бабусями, дідусями, а ми розуміємо, що основна група ризику - люди похилого віку. Тому, щоб зберегти здоров'я людей, ми фактично припинили роботу всіх дитячих майданчиків. Про це попереджають відповідні оголошення», - повідомив перший віце-мер.
Зазначимо, що позачергове засідання Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пройшло у зв'язку з продовженням в Україні карантинних заходів до 24 квітня.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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