26.03.2020 10:30

Ігор Терехов: Ми фактично припинили роботу всіх дитячих майданчиків (ВIДЕО)

Дитячі майданчики у Харкові на час карантину огородили сигнальними стрічками.



// Facebook

Про це повідомили сьогодні, 26 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, у місті - близько 5,5 тис. дитячих майданчиків, всі їх обнесли сигнальними стрічками і розвісили біля них попереджувальні оголошення.



Ігор Терехов зазначив, що цей непопулярний вимушений захід потрібен, щоб зберегти життя і здоров'я людей.



«Карантин і канікули - дві різні речі. Розумію, що сьогодні гарна погода, дітям хочеться вийти на дитячий майданчик, але там вони контактують один з одним. Тим більше, що багато хто виходить з бабусями, дідусями, а ми розуміємо, що основна група ризику - люди похилого віку. Тому, щоб зберегти здоров'я людей, ми фактично припинили роботу всіх дитячих майданчиків. Про це попереджають відповідні оголошення», - повідомив перший віце-мер.



Зазначимо, що позачергове засідання Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пройшло у зв'язку з продовженням в Україні карантинних заходів до 24 квітня.