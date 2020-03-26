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26.03.2020  09:24   

Бесплатная правовая помощь на время карантина работает онлайн

В связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции с 23 марта и до завершения карантина система бесплатной правовой помощи приостанавливает личный прием граждан и оказание адресной правовой помощи.


// БПП
В период карантина система БПП будет предоставлять правовые услуги дистанционно.

Бесплатная первичная и вторичная правовая помощь будет предоставляться с применением информационно-коммуникационных технологий и с использованием ящиков для корреспонденции.

Правовую консультацию можно получить:

✅ позвонив на бесплатный номер системы БПП 0 800-213-103

✅ задав вопрос в мессенджер ФБ-страницы

✅ задав вопрос на Инстаграм-странице системы БПП

✅ прочитав правовую информацию в телеграм-канале «Бесплатная правовая помощь»  и обсудив ее в чате

✅ воспользовавшись википедией WikiLegalAid.

Следует помнить, что карантин - это не препятствие для получения правовой помощи от государства. Система БПД работает в усиленном режиме, консультирует граждан и помогает решить правовые вопросы.

 

Источник:   БПП
 Тэги:  карантин, онлайн, бесплатная правовая помощь, коронавирус
 
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