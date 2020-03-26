Бесплатная правовая помощь на время карантина работает онлайн

В связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции с 23 марта и до завершения карантина система бесплатной правовой помощи приостанавливает личный прием граждан и оказание адресной правовой помощи.
Бесплатная первичная и вторичная правовая помощь будет предоставляться с применением информационно-коммуникационных технологий и с использованием ящиков для корреспонденции.
Правовую консультацию можно получить:
✅ позвонив на бесплатный номер системы БПП 0 800-213-103
✅ задав вопрос в мессенджер ФБ-страницы
✅ задав вопрос на Инстаграм-странице системы БПП
✅ прочитав правовую информацию в телеграм-канале «Бесплатная правовая помощь» и обсудив ее в чате
✅ воспользовавшись википедией WikiLegalAid.
Следует помнить, что карантин - это не препятствие для получения правовой помощи от государства. Система БПД работает в усиленном режиме, консультирует граждан и помогает решить правовые вопросы.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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