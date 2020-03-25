25.03.2020 14:19

Геннадий Кернес: Аппараты УЗИ переданы больницам, шведские ИВЛ уже в работе (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост о подготовке нашей медицины к борьбе с короновирусом.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил на своей странице в Телеграмм пост, посвященный борьбе с коронавирусом.

"Новости на сегодня: больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет.

О подготовке нашей медицины:

1) 14 новых аппаратов УЗИ последнего поколения переданы по основным больницам Харькова, где есть реанимации. 11 из них купили "Кулиничи", 3 - IT компания NIX Solutions. УЗИ нужны для диагностики хронических больных, которые особенно подвержены вирусу. Наша общая благодарность социальноответственному бизнесу, это и есть городской патриотизм.

2) Шведские ИВЛ, приобретенные за счет городского бюджета, уже в работе. Их настраивают, врачи дают о них лучшие отзывы, такая аппаратура обеспечивает разные режимы вентиляции, подходит для разных возрастов.

3) Александр Ярославский, глава группы компаний DCH, оплатил дополнительную партию тестов для ПЦР диагностики, плюс к тем, что приехали в Украину в понедельник. Они дают более точный ответ и считаются лучшими на сегодня для выявления COVID-19. Содействие оказал офис Джека Ма, с которым сотрудничает Ярославский. Традиционно, "платежка" для подтверждения, что слова не расходятся с делом".