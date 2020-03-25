Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Аппараты УЗИ переданы больницам, шведские ИВЛ уже в работе (ФОТО)
25.03.2020  14:19   

Геннадий Кернес: Аппараты УЗИ переданы больницам, шведские ИВЛ уже в работе (ФОТО)

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост о подготовке нашей медицины к борьбе с короновирусом.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил на своей странице в Телеграмм пост, посвященный борьбе с коронавирусом.
  
"Новости на сегодня: больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет. 
 
О подготовке нашей медицины: 
 
1) 14 новых аппаратов УЗИ последнего поколения переданы по основным больницам Харькова, где есть реанимации. 11 из них купили "Кулиничи", 3 - IT компания NIX Solutions. УЗИ нужны для диагностики хронических больных, которые особенно подвержены вирусу. Наша общая благодарность социальноответственному бизнесу, это и есть городской патриотизм. 
 
2) Шведские ИВЛ, приобретенные за счет городского бюджета, уже в работе. Их настраивают, врачи дают о них лучшие отзывы, такая аппаратура обеспечивает разные режимы вентиляции, подходит для разных возрастов. 
 
3) Александр Ярославский, глава группы компаний DCH, оплатил дополнительную партию тестов для ПЦР диагностики, плюс к тем, что приехали в Украину в понедельник. Они дают более точный ответ и считаются лучшими на сегодня для выявления COVID-19. Содействие оказал офис Джека Ма, с которым сотрудничает Ярославский. Традиционно, "платежка" для подтверждения, что слова не расходятся с делом".
Тэги:  кернес, коронавирус, харьков, карантин, ивл, узи
 
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