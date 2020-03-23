На «Порталі електронних сервісів» з’явилася нова послуга онлайн

Харків'яни можуть замовити онлайн довідку про місце проживання дитини.
Як повідомили в Департаменті реєстрації, для цього необхідно увійти на «Портал електронних сервісів» за допомогою електронного цифрового підпису, вказати П.І.Б., дату народження представника та дитини; заповнити поле місця проживання і натиснути «Сформувати довідку».
Після цього заявник отримає файл довідки з електронним цифровим підписом Департаменту реєстрації та унікальним QR-кодом.
Як зазначили у департаменті, в місті постійно працюють над поліпшенням надання послуг городянам, тим більше під час карантину. «Тому залишайтеся вдома, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх дітей», - зазначили розробники.
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Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
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