23.03.2020 16:01

На «Порталі електронних сервісів» з’явилася нова послуга онлайн

Харків'яни можуть замовити онлайн довідку про місце проживання дитини.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті реєстрації, для цього необхідно увійти на «Портал електронних сервісів» за допомогою електронного цифрового підпису, вказати П.І.Б., дату народження представника та дитини; заповнити поле місця проживання і натиснути «Сформувати довідку».

Після цього заявник отримає файл довідки з електронним цифровим підписом Департаменту реєстрації та унікальним QR-кодом.

Як зазначили у департаменті, в місті постійно працюють над поліпшенням надання послуг городянам, тим більше під час карантину. «Тому залишайтеся вдома, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх дітей», - зазначили розробники.