Главная Новости Власть На «Порталі електронних сервісів» з’явилася нова послуга онлайн
23.03.2020  16:01   

На «Порталі електронних сервісів» з’явилася нова послуга онлайн

Харків'яни можуть замовити онлайн довідку про місце проживання дитини.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті реєстрації, для цього необхідно увійти на «Портал електронних сервісів» за допомогою електронного цифрового підпису, вказати П.І.Б., дату народження представника та дитини; заповнити поле місця проживання і натиснути «Сформувати довідку».

Після цього заявник отримає файл довідки з електронним цифровим підписом Департаменту реєстрації та унікальним QR-кодом.

Як зазначили у департаменті, в місті постійно працюють над поліпшенням надання послуг городянам, тим більше під час карантину. «Тому залишайтеся вдома, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх дітей», - зазначили розробники.

Источник:   ХМР
 Тэги:  прописка, харьков, регистрация, портал, электронный сервис
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Власть На Портале электронных сервисов ввели новую услугу 17.12 Общество В Украине могут внедрить новую модель регистрации места проживания 25.01 Общество На Салтовке живет каждый пятый житель Харькова
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 