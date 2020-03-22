Главная Новости Власть Минздрав призвал харьковских студентов-медиков к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом
22.03.2020  14:09   

Минздрав призвал харьковских студентов-медиков к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины призвало студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.


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Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями коронавирусной инфекцией студентов-медиков, в том числе интернов, которые сейчас находятся на заочной (учебе — ред.), также студентов 5-6 курсов», — отметил Ляшко.

Он призвал студентов контактировать с ответственными лицами в медицинских университетах и «выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию — спасти жизнь украинцев».

Ранее о такой инициативе Виктор Ляшко заявлял в эфире «Свобода слова Савика Шустера». Он уверял, что превентивные меры «позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться».

Источник:   Громадське
 Тэги:  коронавирус, карантин, больничный, оплата, самоизоляция
 
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