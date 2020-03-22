Минздрав призвал харьковских студентов-медиков к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины призвало студентов старших курсов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы будем привлекать к работе со случаями и подозрениями коронавирусной инфекцией студентов-медиков, в том числе интернов, которые сейчас находятся на заочной (учебе — ред.), также студентов 5-6 курсов», — отметил Ляшко.
Он призвал студентов контактировать с ответственными лицами в медицинских университетах и «выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию — спасти жизнь украинцев».
Ранее о такой инициативе Виктор Ляшко заявлял в эфире «Свобода слова Савика Шустера». Он уверял, что превентивные меры «позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться».
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