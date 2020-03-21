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21.03.2020  16:23   

Геннадий Кернес прокомментировал режим ЧС, объявленный в Харькове губернатором

Через свою страницу в социальной сети городской голова высказал мнение относительно мероприятий, проводимых Комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской ОГА и лично губернатором Кучером.


://redpost.com.ua/

«Уважаемые харьковчане, хочу  поделиться с вами информацией. 

Наш молодой губернатор из слуг народа, у которого завелась звездная болезнь, с утра дает команды правохранительным органам и, в первую очередь, прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий. Им движет месть. Вместо того, чтоб объединяться, он возомнил себя руководителем такого уровня, прячется за спиной президента и говорит от его имени. В каждом выступлении Президент говорит, чтоб мы объединились и выступали как одно целое, губернатор, опять же, движимый местью,  выгоняет с работы Директора департамента здравоохранения области. 
 
Я заявляю со всей ответственностью, что никакие уголовные дела не остановят нашу команду, которая объединила весь Харьков в борьбе с коронавирусом. 
Мы будем выполнять все меры жизнеобеспечения и жизнедеятельности города. 
 
С уважением, городской голова», - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес/ телеграмм канал
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больничный, оплата, самоизоляция, кернес
 
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