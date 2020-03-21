21.03.2020 16:23

Геннадий Кернес прокомментировал режим ЧС, объявленный в Харькове губернатором

Через свою страницу в социальной сети городской голова высказал мнение относительно мероприятий, проводимых Комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской ОГА и лично губернатором Кучером.



://redpost.com.ua/

«Уважаемые харьковчане, хочу поделиться с вами информацией.

Наш молодой губернатор из слуг народа, у которого завелась звездная болезнь, с утра дает команды правохранительным органам и, в первую очередь, прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий. Им движет месть. Вместо того, чтоб объединяться, он возомнил себя руководителем такого уровня, прячется за спиной президента и говорит от его имени. В каждом выступлении Президент говорит, чтоб мы объединились и выступали как одно целое, губернатор, опять же, движимый местью, выгоняет с работы Директора департамента здравоохранения области.

Я заявляю со всей ответственностью, что никакие уголовные дела не остановят нашу команду, которая объединила весь Харьков в борьбе с коронавирусом.

Мы будем выполнять все меры жизнеобеспечения и жизнедеятельности города.

С уважением, городской голова», - говорится в сообщении.