20.03.2020 14:21

Харьковгаз отказывается отключать коммунальные предприятия, ссылаясь на то, что ему «приписали» чужие долги

Отделение Региональной газовой компании «Харьковгаз» заявляет, что Оператор ГТС незаконно приписывает ему накопленные двумя коммунальными предприятиями Харьковской области долги за газ в размере 13 миллионов.



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Об этом сообщает ЭП со сстыкой на пресс-службу РГК, которая объединяет облгазы, принадлежащие олигарху Дмитрию Фирташу.

Сообщается, что в марте 2020 года АО "Харьковгаз" получил от ТОВ "Оператор ГТС" реестр на отключение двух коммунальных предприятий Харьковской области.

В РГК заявляют, что "Оператор ГТС" игнорирует факт, что эти предприятия являются защищенными потребителями, которые снабжают теплом и горячей водой около 200 тис человек в пяти районах Харьковской области.

"Оператор газораспределительной сети "Харьковгаз" не является поставщиком газа и отвечает исключительно за его доставку потребителям Харьковской области.

Поставщиком газа для предприятий теплокоммунэнерго на всей территории Украины, согласно постановления Кабинета министров №867, на период до 20 мая 2020 года является НАК "Нафтогаз Украины", - сообщают в РГК.

РГК сообщает, что с января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" уклоняется от оформления поставок газа для харьковского КП "Областной информационно-технический центр". А с марта 2020 года "Нафтотгаз" приостановил оформление документов на поставку газа для еще одного КП области "Тепловые сети Рогачевского сельсовета".

По мнению компании такие действия нарушают законы Украины, что подтвердил Хозяйственный суд Харьковской области, решением которого от 3 февраля 2020 года введен запрет на ограничение газоснабжение для КП "Областной информационно-технический центр".

В связи с сложившейся ситуацией РГК обратилась к центральным органам власти обязать Оператора ГТС и НАК "Нафтогаз Украины" выполнять свои обязательства.

Напомним:

Ранее в ОГТСУ сообщали, что в января 2020 года участники рынка создали значительные небалансы в системе — отобрали из ГТС 93,8 млн куб. м природного газа но не компенсировали их стоимость. Это спровоцировало возникновение долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы Группы РГК.