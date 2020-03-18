Главная Новости Власть Внеочередная сессия горсовета Харькова началась с рассмотрения вопросов противостояния коронавирусу и особенностей проведения карантинных мероприятий.
18.03.2020  12:34   

Внеочередная сессия горсовета Харькова началась с рассмотрения вопросов противостояния коронавирусу и особенностей проведения карантинных мероприятий.

Перед началом обсуждений городской голова призвал всех присутствующих в зале и харьковских предпринимателей с пониманием отнестись к проблеме и объединить усилия в противоэпидемических мероприятиях.


://city.kharkov.ua

С 1 января 2020 региональным лабцентром силами эпидемиологов проводится практически ежедневный мониторинг заболеваемости населения.

Количество людей, которые обратились в лечебные учреждения по поводу гриппа и ОРВИ в Харькове составляет 23,9 тыс.чел., в том числе 12 тыс детей.

Госпитализировано в стационары с различными степенями осложнений 1 017 человек, в том числе 701 ребенок.

В этом сезоне харьковчане болеют от вируса типа  А(Н1). Летальных случаев не регистрировалось.

Самыми распространенными осложнениями на фоне заболевания гриппом остается пневмония - с начала года зарегистрировано 3607 случаев,  из них 1698 у детей.

Всего зарегистирировано 26 смертельных случаев от пневмонии, из них 2 случая у маленьких харьковчан.

«Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что по интенсивности эпидемического процесса уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями характеризуются как низкий и не отличается от прошлогодних показателей. Эпидпорог на этот год определен как 595 человек на 100 тыс. населения, и мы его ни разу не прошли и даже не приблизились», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

На террирории Харькова все противоэпидемиологические мероприятия проводястя в соответствии с Правилами санитарной охраны територий Украины на 2017-2021 гг.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, сессия, горбунова, доклад
 
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