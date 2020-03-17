17.03.2020 15:32

Налоговая переходит на общение с клиентами в электронном режиме

ГУ ГПС в Харьковской области временно прекращает проведение личного приема граждан.



// ГНС

В связи с объявлением в Украине карантина, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» и с целью предотвращения распространения вируса COVID-19, Главное управление ГНС в Харьковской области временно прекращает проведение личного приема граждан.



Главное управление ГНС в Харьковской области принимает обращения граждан по электронной почте на официальный электронный адрес [email protected], [email protected] в виде сканкопий или фотокопий письменных обращений с подписью заявителя с указанием даты и места жительства (регистрации) или на почтовый адрес 61057, Харьков, ул. Пушкинская, 46.