17.03.2020 11:56

У центрах адмінпослуг введений новий режим роботи

Прийом громадян у центрах надання адміністративних послуг Харкова з сьогоднішнього дня, 17 березня, проводиться тільки за попереднім записом.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у ЦНАП, карантинні обмеження в установах введені за розпорядженням Харківського міського голови Геннадія Кернеса і відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19».



У центрі також повідомили, що надання консультацій в приміщеннях ЦНАП представниками суб'єктів надання адміністративних послуг на час карантину призупинено.



Всю необхідну інформацію городяни можуть дізнатися за телефонами call-центру: 057-725-03-33; 063-725-03-33; 098-725-03-33; 099-725-03-33.



Записатися на прийом можна онлайн на сайті установи, а також за номерами телефонів call-центру.



У центрі адмінпослуг також зазначили, що на даний момент скупчення людей в установах немає і харків'янам, які записалися на прийом, надаються всі необхідні послуги.