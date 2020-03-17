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17.03.2020  11:56   

У центрах адмінпослуг введений новий режим роботи

Прийом громадян у центрах надання адміністративних послуг Харкова з сьогоднішнього дня, 17 березня, проводиться тільки за попереднім записом.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у ЦНАП, карантинні обмеження в установах введені за розпорядженням Харківського міського голови Геннадія Кернеса і відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавіруса COVID-19».

У центрі також повідомили, що надання консультацій в приміщеннях ЦНАП представниками суб'єктів надання адміністративних послуг на час карантину призупинено.

Всю необхідну інформацію городяни можуть дізнатися за телефонами call-центру: 057-725-03-33; 063-725-03-33; 098-725-03-33; 099-725-03-33.

Записатися на прийом можна онлайн на сайті установи, а також за номерами телефонів call-центру.

У центрі адмінпослуг також зазначили, що на даний момент скупчення людей в установах немає і харків'янам, які записалися на прийом, надаються всі необхідні послуги.

Источник:   ХГС
 Тэги:  услуги, карантин, харьков, ограничения, распоряжение, городской голова
 
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