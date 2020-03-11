11.03.2020 17:29

Близько 400 харків'ян отримали адміністративні послуги вдома

Близько 400 харків'ян скористалися соціальним проєктом з надання адміністративних послуг за межами ЦНАП з серпня 2019 року.



://city.kharkov.ua

Так, послугою можуть скористатися громадяни у віці 80 років і старше, інваліди I-ї групи, самотні люди, які отримують соціальну послугу територіальних центрів з догляду вдома.



Для подачі заявки необхідно перейти на сторінку сайту @dozvil.kh.ua, натиснути кнопку «Виїзне обслуговування» і заповнити заяву. Також родичі, друзі заявника, соцпрацівники можуть замовити послугу, звернувшись до будь-якого центра адмінпослуг. При цьому потрібно надати такий пакет документів: заяву (у довільній формі); копія документа, що посвідчує особу; довідка медико-соціальної експертної комісії (для заявників з інвалідністю I-ї групи).

Зазначимо, за межами ЦНАП надаються всі послуги, крім державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; отримання документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності, паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.