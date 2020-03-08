Геннадій Кернес вітає харків’янок з 8 Березня

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з Міжнародним жіночим днем
Дорогі жінки!
Від душі, щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем. З ним до нашого міста приходить весна, оновлення, прокидається радість життя. Так приємно бачити вашу красу і посмішки, що розквітають під весняним сонцем.
Роль жінки, мами, коханої залишається незмінною: ви - наш дім, наша фортеця. Заради вашого щастя і безпеки ми живемо, працюємо, домагаємося поставлених цілей. Ви - основа життя, і я, від імені чоловіків, кажу спасибі кожній з вас - за підтримку, доброту, за ніжність і натхнення.
Головне побажання сьогодні для всіх нас - мир і благополуччя. Я вірю в гарне майбутнє для нашого міста і країни. Хай будуть здорові всі в ваших родинах, вдома будуть спокій і гармонія. Вірте в себе, в своїх чоловіків і будьте щасливі!
Харківський міський голова
Геннадій Кернес
Удача ждет тех, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – перейти от слов к делу.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
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