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08.03.2020  10:15   

Геннадій Кернес вітає харків’янок з 8 Березня

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з Міжнародним жіночим днем


// city.kharkov.ua

Дорогі жінки!

Від душі, щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем. З ним до нашого міста приходить весна, оновлення, прокидається радість життя. Так приємно бачити вашу красу і посмішки, що розквітають під весняним сонцем.

Роль жінки, мами, коханої залишається незмінною: ви - наш дім, наша фортеця. Заради вашого щастя і безпеки ми живемо, працюємо, домагаємося поставлених цілей. Ви - основа життя, і я, від імені чоловіків, кажу спасибі кожній з вас - за підтримку, доброту, за ніжність і натхнення.

Головне побажання сьогодні для всіх нас - мир і благополуччя. Я вірю в гарне майбутнє для нашого міста і країни. Хай будуть здорові всі в ваших родинах, вдома будуть спокій і гармонія. Вірте в себе, в своїх чоловіків і будьте щасливі!


Харківський міський голова
Геннадій Кернес

Источник:   ХМР
 Тэги:  8 марта, кернес, поздравление, харьков
 
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