08.03.2020 10:15

Геннадій Кернес вітає харків’янок з 8 Березня

Вітання Харківського міського голови Геннадія Кернеса з Міжнародним жіночим днем



// city.kharkov.ua

Дорогі жінки!

Від душі, щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем. З ним до нашого міста приходить весна, оновлення, прокидається радість життя. Так приємно бачити вашу красу і посмішки, що розквітають під весняним сонцем.



Роль жінки, мами, коханої залишається незмінною: ви - наш дім, наша фортеця. Заради вашого щастя і безпеки ми живемо, працюємо, домагаємося поставлених цілей. Ви - основа життя, і я, від імені чоловіків, кажу спасибі кожній з вас - за підтримку, доброту, за ніжність і натхнення.



Головне побажання сьогодні для всіх нас - мир і благополуччя. Я вірю в гарне майбутнє для нашого міста і країни. Хай будуть здорові всі в ваших родинах, вдома будуть спокій і гармонія. Вірте в себе, в своїх чоловіків і будьте щасливі!



Харківський міський голова

Геннадій Кернес