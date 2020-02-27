Главная Новости Власть Геннадий Кернес опубликовал реальное мнение предпринимателя Барабашово (ФОТО)
27.02.2020  20:22   

Геннадий Кернес опубликовал реальное мнение предпринимателя Барабашово (ФОТО)

Мэр Харькова обратил внимание харьковчан на появившийся в социальной сети крик души предпринимателя рынка, оценивающий реальное положение дел.


//city.kharkov.ua

На своей странице в Телеграмм Геннадий Кернес опубликовал пост, в котором показывает, каково на самом деле мнение предпринимателей рынка Барабашово.

"Вот реальный голос Барабашова, голос людей. «Платный пропуск в платный туалет»....

 

Тэги:  кернес, барабашово, харьков
 
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