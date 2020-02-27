Геннадий Кернес опубликовал реальное мнение предпринимателя Барабашово (ФОТО)

Мэр Харькова обратил внимание харьковчан на появившийся в социальной сети крик души предпринимателя рынка, оценивающий реальное положение дел.
На своей странице в Телеграмм Геннадий Кернес опубликовал пост, в котором показывает, каково на самом деле мнение предпринимателей рынка Барабашово.
"Вот реальный голос Барабашова, голос людей. «Платный пропуск в платный туалет»....
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
влажность:
давление:
ветер: