27.02.2020 17:41

Геннадій Кернес: Дорога через «Барабашово» необхідна місту і харків'янам (ФОТО)

Конфлікт навколо будівництва дороги через торговий центр «Барабашово» - це протистояння господарів ринку з містом. Про це сьогодні, 27 лютого, у прес-центрі Харківської міської ради заявив міський голова Геннадій Кернес.



//city.kharkov.ua

«Ніякого особистого протистояння між мною і Фельдманом немає. Просто це ринок, який його «годує». І в ситуації, що склалася, ми повинні дотримуватися законодавства і керуватися чинними документами. Виконком Харківської міськради 29 січня ухвалив рішення про демонтаж незаконних спеціальних конструкцій. У ньому близько 230 адрес, у тому числі по вул. Амурській - вул. Академіка Павлова, де розташований в'їзд у «Барабашово» і встановлена ​​така конструкція», - зазначив мер.

Він нагадав, що дорога, яка з'єднує вул. Шевченка, вул. Академіка Павлова та пр. Ювілейний, була зарезервована у Генеральному плані Харкова ще у 1953 році. Ця ж дорога була внесена до Генеральних планів розвитку Харкова у 1986, 2004, 2013 і 2019 роках. Також із проханням побудувати цю дорогу в жовтні 1997 року до Харківської міської ради звертався і президент концерну «АВЕК» Олександр Фельдман.

«Місто має розвиватися. Торік кількість приватних автомобілів у Харкові збільшилася на 110 тисяч. У нас, як у міської влади, є почуття відповідальності за те, що ми можемо зробити для зручності харків'ян. Ця дорога потрібна, щоб розвантажити місто. Буде набагато простіше проїхати з вулиці Клочківської через центр прямо на Салтівку. Ще раз повторю - дорога буде побудована, оскільки це робиться для харків'ян. Усі наші подальші дії будуть зваженими, і ми доведемо до кінця те, що було розпочато», - підкреслив Геннадій Кернес.

Також він повідомив, що розмовляв з начальником Національної поліції України Ігорем Клименком, який сказав, що надішле до Харкова своїх фахівців. Вони повинні будуть розібратися в сьогоднішніх конфліктних подіях, а також вивчити документи, які є у міськради.

«Подальший розвиток ситуації? Поки будемо думати. Нагадаю, що ми пропонували підприємцям нові робочі місця, і є ті, хто погодився з нашими умовами. Але керівництво ринку жорстко перешкоджає їхній роботі, залякує. Сьогодні комунальні служби зносили незаконну рекламну конструкцію, жодне торгове місце не було зрушене і не буде, поки підприємці безкоштовно не отримають заміну. Незаконне використання землі концерном «АВЕК» доводиться і вже доведено в суді. А розібратися з діями бойовиків, «фельдматушок», які з ранку перекрили дороги, палили шашки і розпалювали конфлікт - це відповідальність правоохоронців», - резюмував міський голова.

За його словами, якщо будівництву дороги не заважатимуть, то її можна збудувати приблизно за десять місяців.