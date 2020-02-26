26.02.2020 12:45

Міськрада звернулися до Прем'єр-міністра з проханням врегулювати питання розрахунків КП «ХТМ» з постачальником газу

Харківська міська рада 26 лютого на сесії затвердила звернення до Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.



://city.kharkov.ua

У документі депутати просять внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки», зокрема, скасувати коефіцієнт рівня розрахунків, який збільшує відрахування з розподільчого рахунку КП «Харківські теплові мережі» на користь НАК «Нафтогаз України».



Як наголошується в зверненні, це необхідно для забезпечення стабільної роботи і поліпшення фінансово-економічного стану підприємств комунальної теплоенергетики, в тому числі КП «Харківські теплові мережі».



«Результатом застосування коригуючого коефіцієнта є збільшення відрахувань з розподільчого рахунку на користь НАК «Нафтогаз України». Таким чином, покриття суми недоплати споживачів за теплову енергію відбувається тільки за рахунок теплопостачальних підприємств. Рішення всіх проблем, пов'язаних з низькою платоспроможністю населення (питома вага якого в структурі споживачів становить понад 87%) і несвоєчасною платою за теплову енергію, спожиту бюджетними установами, покладається лише на одну ланку системи теплоенергетики - КП «Харківські теплові мережі».



Як наголошується у зверненні, у підприємства в розпорядженні залишається мінімум коштів, яких недостатньо навіть для виплати заробітної плати та сплати податків, не кажучи вже про оплату рахунків за електроенергію та воду, витрати для підтримки нормальної роботи технологічного обладнання. Таким чином, щороку тільки за рахунок застосування коригуючого коефіцієнта КП «Харківські теплові мережі» втрачає понад 300 млн грн.



З повним текстом звернення можна ознайомитися тут.