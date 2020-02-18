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18.02.2020  16:41   

Коксовий завод: приймальна міського голови активно працює зі зверненнями

Безліч питань від працівників коксового заводу і місцевих жителів, які надійшли до приймальні міського голови на ТОВ «Коксовий завод «Новомед», вже вирішено.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 18 лютого, під час зустрічі Харківського міського голови Геннадія Кернеса з колективом і новим керівництвом підприємства, повідомила голова Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.
 
«Всі заяви від громадян ми приймаємо і обробляємо, все, що можна вирішити відразу - по можливості робимо, інші питання вирішуються в процесі розгляду», - зазначила голова райадміністрайціі.
 
Нагадаємо, приймальня Харківського міського голови на коксовому заводі була відкрита в жовтні 2019 року після зустрічі мера з колективом підприємства. У приймальню можуть звернутися працівники заводу, а також жителі Новобаварського району з питаннями різного характеру, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.
 
Громадська приймальня відкрита за адресою: Карачівське шосе, 44 (культурно-діловий центр «Коксовик», 2-й поверх, каб. №1). Вона працює щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8:00 до 17:00, в п'ятницю - з 8:00 до 15:30.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, приемная, харьков, коксовый завод
 
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