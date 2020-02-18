18.02.2020 16:41

Коксовий завод: приймальна міського голови активно працює зі зверненнями

Безліч питань від працівників коксового заводу і місцевих жителів, які надійшли до приймальні міського голови на ТОВ «Коксовий завод «Новомед», вже вирішено.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 18 лютого, під час зустрічі Харківського міського голови Геннадія Кернеса з колективом і новим керівництвом підприємства, повідомила голова Адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник.

«Всі заяви від громадян ми приймаємо і обробляємо, все, що можна вирішити відразу - по можливості робимо, інші питання вирішуються в процесі розгляду», - зазначила голова райадміністрайціі.

Нагадаємо, приймальня Харківського міського голови на коксовому заводі була відкрита в жовтні 2019 року після зустрічі мера з колективом підприємства. У приймальню можуть звернутися працівники заводу, а також жителі Новобаварського району з питаннями різного характеру, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

Громадська приймальня відкрита за адресою: Карачівське шосе, 44 (культурно-діловий центр «Коксовик», 2-й поверх, каб. №1). Вона працює щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8:00 до 17:00, в п'ятницю - з 8:00 до 15:30.