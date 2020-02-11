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11.02.2020  17:53   

Местная прокуратура тщательно проверила соблюдение законодательства в Покровской колонии на Харьковщине (ФОТО)

Покровскую исправительную колонию (№17) посетили представители Лозовской местной прокуратуры.


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10 февраля 2020 государственное учреждение «Покровская исправительная колония (№17)» посетили заместитель руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуард Миргородский и начальник Балаклейского отдела прокуратуры Игорь Коваленко.

В сопровождении первого заместителя начальника учреждения подполковника внутренней службы Андрея Клименко представители прокуратуры проверили соблюдение администрацией учреждения законодательства по созданию надлежащих бытовых условий для осужденных, посетили отделение СПС СИЗО, участок усиленного контроля, столовую для осужденных и административное здание медицинского персонала.

Нарушений законодательства в деятельности администрации учреждения работники прокуратуры не обнаружили.

 

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  прокуратура, харьков, проверка, шмон
 
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