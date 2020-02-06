06.02.2020 14:49

Геннадій Кернес: У Харкові приділяють увагу створенню умов для людей з інвалідністю.

Про це мер Харкова повідомив в інтерв'ю програмі «Ходять чутки».



//city.kharkov.ua

За його словами, людям з обмеженими можливостями важко, тому у Харкові намагаються підвищити комфорт їхнього життя.

«Цим питанням необхідно займатися не тільки в Харкові, але і у всій країні. Люди з обмеженими можливостями потребують пандусів, доступності, щоб потрапити в будь-яку будівлю, тому ми цим займаємося. Вперше в Харкові член виконкому - дівчина на інвалідному візку, яка очолює громадський рух і бере участь як експерт в розробці містобудівних документів, новому будівництві, щоб створити умови для людей в такій життєвій ситуації», - повідомив Геннадій Кернес.

За його словами, у Харкові стали будувати більше пандусів, і доступна сама будівля міської ради, де побудували ліфт для людей на візках.

Зазначимо, що в інтерв'ю йшлося про члена виконавчого комітету Харківської міської ради, віце-президента громадської організації «Креавіта» Олену Шингарьову, яка також заснувала інклюзивну премію «Подолання».

Нагадаємо, в Харкові працює Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, який вивчає проблеми доступності для людей з інвалідністю та сприяє їх вирішенню. Так, в місті продовжують встановлювати пандуси, збільшується кількість пасажирського транспорту, орієнтованого на людей з інвалідністю, встановлюють світлофори зі звуковими пристроями, пристосовують для таких людей пішохідні переходи. Торік під час капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг за 250 адресами знизили бортовий камінь для комфортного пересування людей з інвалідністю. У 2020 році в житлових будинках планують встановити понад 120 пандусів.