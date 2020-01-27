27.01.2020 14:46

Геннадій Кернес зустрівся з Сергієм Бабкіним (ФОТО)

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 27 січня, зустрівся з музикантом і співаком Сергієм Бабкіним і обговорив з ним питання інфраструктури міста.



//city.kharkov.ua

Зокрема, артист звернувся до мера з проханням встановити відбійники і додаткові дорожні знаки, які обмежують швидкість автомобілів, у новій частині вул. Динамівської, в районі пішохідного переходу до парку Горького, де він живе. Музикант каже, поки не став втретє татом, не звертав увагу на ці моменти.

«Діти дуже змінюють твоє життя і змушують задуматися над тими речами, на які раніше не звертав уваги. Я часто гуляю з коляскою і з побоюванням переходжу дорогу в цьому місці. Також мій старший син ходить гуляти сам, і я завжди кажу: «Акуратніше на переході!», тому що знаю наших водіїв. Я багато вже спостерігав небезпечні ситуації на цій ділянці дороги, в тому числі сам у них потрапляв», - зазначив співак.

У свою чергу Геннадій Кернес повідомив, що на новому відрізку траси встановлено обмежувач швидкості і паркан, що пригнічує шум мотоциклів. І тим не менше пообіцяв дати доручення фахівцям ще раз обстежити цю ділянку дороги.

«Там дійсно небезпечний перехід від Саржиного яру до парку, і у мене є думки зробити там підвісний пішохідний перехід. Але ця конструкція буде залежати від того, якої висоти там проїжджають машини, хотілося б, щоб вона була не дуже високою. Наприклад, на пр. Гагаріна їздять різні автомобілі, і нам довелося будувати високий перехід з ліфтом. І ми працюємо в цьому напрямку», - сказав мер.

Крім того, Геннадій Кернес розповів Сергію Бабкіну про масштабні плани щодо реконструкції міських парків і скверів. Зокрема, найближчим часом буде завершено ремонт Молодіжного парку, після чого комунальники приступлять до оновлення парку Перемоги на Салтівці. У черзі на реконструкцію - сквер біля БК ХЕМЗ, а також кілька зон відпочинку у Холодногірському та Немишлянському районах. Сам артист зазначив, що за останні роки Харків дуже змінився.

«Я з тих людей, які пам'ятають, яким був Харків раніше і яким ви його зробили красивим. Я завжди всім хвалюся, яке гарне у нас місто, а також круті парки і зони відпочинку. Дуже люблю гуляти по Саржиному яру і з вересня їжджу там по новій велодоріжці. Дуже круто», - підкреслив Сергій Бабкін.