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08.12.2020  16:18   

Госномера нового образца получили пограничники на свои служебные авто - ГПСУ

"Привычные номерные знаки с цифрами и буквой «Ю» на черном фоне уходят в прошлое", - сообщили в госпогранслужбе Украины.


НАГПСУ
Новые номерные знаки на служебных автомобилях устанавливают в соответствии с требованиями Национального стандарта Украины, отмечают в ведомстве
 
Согласно ДСТУ 4278:2019 знаки должны иметь эмблему Госпогранслужбы в виде прямого равностороннего креста с расходящимися концами зеленого цвета и каемочками желтого цвета. В центре эмблемы помещено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого золотого (желтого) цвета на синем поле в обрамлении венка из дубовых листьев желтого цвета.
 
Сообщается, что сейчас транспортные средства, которые после сезонного обслуживания успешно прошли техосмотр, получают номерные знаки нового образца.
 
Ожидается, что к началу 2021 все служебные автомобили Госпогранслужбы получат новые номерные знаки.
 
Тэги:  пограничники, авто, номера, гпсу
 
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