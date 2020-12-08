08.12.2020 16:18

Госномера нового образца получили пограничники на свои служебные авто - ГПСУ

"Привычные номерные знаки с цифрами и буквой «Ю» на черном фоне уходят в прошлое", - сообщили в госпогранслужбе Украины.



НАГПСУ

Новые номерные знаки на служебных автомобилях устанавливают в соответствии с требованиями Национального стандарта Украины, отмечают в ведомстве

Согласно ДСТУ 4278:2019 знаки должны иметь эмблему Госпогранслужбы в виде прямого равностороннего креста с расходящимися концами зеленого цвета и каемочками желтого цвета. В центре эмблемы помещено изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого золотого (желтого) цвета на синем поле в обрамлении венка из дубовых листьев желтого цвета.

Сообщается, что сейчас транспортные средства, которые после сезонного обслуживания успешно прошли техосмотр, получают номерные знаки нового образца.

Ожидается, что к началу 2021 все служебные автомобили Госпогранслужбы получат новые номерные знаки.