Пожарников «отмазали» от армии - решение депутатов ВРУ

Парламентарии разрешили отсрочку от призыва для некоторых категорий граждан.
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект №3689 предусматривает внесение изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.
Законопроектом предлагается урегулировать вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения ГСЧС.
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