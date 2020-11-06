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06.11.2020  11:22   

Пожарников «отмазали» от армии - решение депутатов ВРУ

Парламентарии разрешили отсрочку от призыва для некоторых категорий граждан.


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Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №3689 предусматривает внесение изменения в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.

Законопроектом предлагается урегулировать вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения ГСЧС.

Источник:   УНН
 Тэги:  армия, харьков, вуз, призыв, отсрочка
 
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