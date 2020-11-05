На Харьковщине 10 военных заразились COVID-19 (АрмияInform)

В ВСУ в течение 4 ноября зарегистрированы 147 новых случаев COVID-19, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек, в том числе двое военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находятся 129 человек, в том числе семь военнослужащих и один работник ВС Украины в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Сохраняется теплая погода без существенных осадков. В течение суток ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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