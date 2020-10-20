20.10.2020 09:29

(ВИДЕО) Харьковские военные отказались утилизировать секретные военные снаряды «НОТА» (defence express)

ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» (ХКБМ) хотело утилизировать снаряды к танку «Нота», работа над которым проводилась под «грифом секретно».



// defence-ua

Об этом в своей колонке написал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Танки Т-34 и Т-64, которые были созданы в Харькове, в свое время совершили настоящие революции в танкостроении. А для того, чтобы осуществить третью и создавалась "Нота" - как раз перед распадом СССР. Под решающим влиянием гения тогдашнего Генерального конструктора ХКБМ Александра Морозова этот танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были объекты "Молот" и "Нота".

Уникальные 152-мм снаряды должен был утилизировать Государственный научно-исследовательский институт химической промышленности, расположенный в городе Шостка.

Всего должны были уничтожить несколько десятков 152 мм танковых боеприпасов и составляющих.

Макет танкового боеприпаса калибром 152 мм.

"Это изделия конца 80-х годов. Но они в хорошем состоянии, они хорошо сохраняются в таре. Я их, конечно, видел и знаю о них. Эти боеприпасы шли под специально разработанный механизм. Ни один другой 152 мм боеприпас на "Ноту", конечно, не подойдет", - отметил один из бывших руководителей ХКБМ.

Згурец считает, что эти боеприпасы могут быть использованы для необходимости проверки тех или иных конструкторских решений. Таким образом, в Минобороны решили, что утилизация является преждевременной.

Отметим, что работы по танку нового поколения начались в Харькове на ХКБМ еще в советское время. Всего было произведено около десяти экземпляров, некоторые из них находятся на территории России.

Де-юре проект "Нота" как опытно-конструкторская работа в интересах Министерства обороны Украины не закрыт. Следовательно, уничтожение каких-то составляющих, которые являются причастными или необходимыми для проверки тех или иных конструкционных решений, може рассматриваться как сознательное нанесение ущерба или вреда.