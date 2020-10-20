(ВИДЕО) Харьковские военные отказались утилизировать секретные военные снаряды «НОТА» (defence express)

ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» (ХКБМ) хотело утилизировать снаряды к танку «Нота», работа над которым проводилась под «грифом секретно».
Об этом в своей колонке написал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Танки Т-34 и Т-64, которые были созданы в Харькове, в свое время совершили настоящие революции в танкостроении. А для того, чтобы осуществить третью и создавалась "Нота" - как раз перед распадом СССР. Под решающим влиянием гения тогдашнего Генерального конструктора ХКБМ Александра Морозова этот танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были объекты "Молот" и "Нота".
Уникальные 152-мм снаряды должен был утилизировать Государственный научно-исследовательский институт химической промышленности, расположенный в городе Шостка.
Всего должны были уничтожить несколько десятков 152 мм танковых боеприпасов и составляющих.
Макет танкового боеприпаса калибром 152 мм.
"Это изделия конца 80-х годов. Но они в хорошем состоянии, они хорошо сохраняются в таре. Я их, конечно, видел и знаю о них. Эти боеприпасы шли под специально разработанный механизм. Ни один другой 152 мм боеприпас на "Ноту", конечно, не подойдет", - отметил один из бывших руководителей ХКБМ.
Згурец считает, что эти боеприпасы могут быть использованы для необходимости проверки тех или иных конструкторских решений. Таким образом, в Минобороны решили, что утилизация является преждевременной.
Отметим, что работы по танку нового поколения начались в Харькове на ХКБМ еще в советское время. Всего было произведено около десяти экземпляров, некоторые из них находятся на территории России.
Недавно назначенное руководство концерна "Укроборонпром" также пообещало уделить внимание этой истории.
Должностные лица у Министерства обороны, детально знакомы с состоянием и перспективами прошлых и текущих проектов, за которые отвечает ХКБМ, в свою очередь, выразили удивление желание избавиться от этих боеприпасов.
"Здесь речь идет не только об определенной историческое наследие, которое следует сохранить. Это одна сторона медали. Важно и другое. Достигнутый технологический и конструкционный достояние может неожиданно понадобиться в условиях и обстоятельствах, о которых сегодня никто и понятия нет. Поэтому с такими решениями не стоит спешить ", - прокомментировали мне ситуацию профессиональные военные.
Есть четкое убеждение, что для своего времени до начала 90-х харьковские проекты были концептуальными лидерами, которые объединили в себе прорывные решения по командной управляемости, подвижности, защищенности и огневой мощи.
Да, и "Молот" и его преемница "Нота" оснащались новой пушкой калибром в 152 мм. Такого в то время не имел и не имеет до сих пор ни один танк в мире
Размещение боеприпасов суммарной длиной до 1800 миллиметров в харьковских разработках и револьверные механизмы заряжания. Решение о механизме заряжания на объекте "Нота", как утверждается в некоторых источниках, является другим, чем у "Молота". Оно обеспечивает большую скорость и надежность.
На сегодня в Украине есть комплектные образцы танка "Нота". Конечно, есть и вся необходимая рабочая конструкторская документация к изделиям "Молот / Нота", а также к их составляющих и подсистем. Некоторые из прорывных "нотных" решений, кстати, воплощенные в БМ "Оплот".
По поводу популяризации самой "Ноты", кстати, уже было несколько безумных идей. Хотели было продемонстрировать "Нота" на одной из международных оружейных выставок. А потом - и на параде в День Независимости Украины. Но секретность возобладала.
Интерес к проекту, несмотря на его якобы «минуловичнисть», на самом деле сохраняется и в самой Украине, и в нескольких других стран, которым интересна танковая мощь и амбиции. Потому сочетание уже достигнутых конструкторских решений в железе с нынешним уровнем электроники, оптики и поэлементно-компонентной базы може сформировать на танковом фронте новый прорывной симбиоз.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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