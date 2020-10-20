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20.10.2020  09:29   

(ВИДЕО) Харьковские военные отказались утилизировать секретные военные снаряды «НОТА» (defence express)

ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова» (ХКБМ) хотело утилизировать снаряды к танку «Нота», работа над которым проводилась под «грифом секретно».


// defence-ua

Об этом в своей колонке написал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Танки Т-34 и Т-64, которые были созданы в Харькове, в свое время совершили настоящие революции в танкостроении. А для того, чтобы осуществить третью и создавалась "Нота" - как раз перед распадом СССР. Под решающим влиянием гения тогдашнего Генерального конструктора ХКБМ Александра Морозова этот танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были объекты "Молот" и "Нота".

Уникальные 152-мм снаряды должен был утилизировать Государственный научно-исследовательский институт химической промышленности, расположенный в городе Шостка.

Всего должны были уничтожить несколько десятков 152 мм танковых боеприпасов и составляющих.

Макет танкового боеприпаса калибром 152 мм.

"Это изделия конца 80-х годов. Но они в хорошем состоянии, они хорошо сохраняются в таре. Я их, конечно, видел и знаю о них. Эти боеприпасы шли под специально разработанный механизм. Ни один другой 152 мм боеприпас на "Ноту", конечно, не подойдет", - отметил один из бывших руководителей ХКБМ.

Згурец считает, что эти боеприпасы могут быть использованы для необходимости проверки тех или иных конструкторских решений. Таким образом, в Минобороны решили, что утилизация является преждевременной.

Отметим, что работы по танку нового поколения начались в Харькове на ХКБМ еще в советское время. Всего было произведено около десяти экземпляров, некоторые из них находятся на территории России.

Де-юре проект "Нота" как опытно-конструкторская работа в интересах Министерства обороны Украины не закрыт. Следовательно, уничтожение каких-то составляющих, которые являются причастными или необходимыми для проверки тех или иных конструкционных решений, може рассматриваться как сознательное нанесение ущерба или вреда.
 

Недавно назначенное руководство концерна "Укроборонпром" также пообещало уделить внимание этой истории.

Должностные лица у Министерства обороны, детально знакомы с состоянием и перспективами прошлых и текущих проектов, за которые отвечает ХКБМ, в свою очередь, выразили удивление желание избавиться от этих боеприпасов.

"Здесь речь идет не только об определенной историческое наследие, которое следует сохранить. Это одна сторона медали. Важно и другое. Достигнутый технологический и конструкционный достояние может неожиданно понадобиться в условиях и обстоятельствах, о которых сегодня никто и понятия нет. Поэтому с такими решениями не стоит спешить ", - прокомментировали мне ситуацию профессиональные военные.

Есть четкое убеждение, что для своего времени до начала 90-х харьковские проекты были концептуальными лидерами, которые объединили в себе прорывные решения по командной управляемости, подвижности, защищенности и огневой мощи.

Да, и "Молот" и его преемница "Нота" оснащались новой пушкой калибром в 152 мм. Такого в то время не имел и не имеет до сих пор ни один танк в мире

Размещение боеприпасов суммарной длиной до 1800 миллиметров в харьковских разработках и револьверные механизмы заряжания. Решение о механизме заряжания на объекте "Нота", как утверждается в некоторых источниках, является другим, чем у "Молота". Оно обеспечивает большую скорость и надежность.

На сегодня в Украине есть комплектные образцы танка "Нота". Конечно, есть и вся необходимая рабочая конструкторская документация к изделиям "Молот / Нота", а также к их составляющих и подсистем. Некоторые из прорывных "нотных" решений, кстати, воплощенные в БМ "Оплот".

По поводу популяризации самой "Ноты", кстати, уже было несколько безумных идей. Хотели было продемонстрировать "Нота" на одной из международных оружейных выставок. А потом - и на параде в День Независимости Украины. Но секретность возобладала.

Интерес к проекту, несмотря на его якобы «минуловичнисть», на самом деле сохраняется и в самой Украине, и в нескольких других стран, которым интересна танковая мощь и амбиции. Потому сочетание уже достигнутых конструкторских решений в железе с нынешним уровнем электроники, оптики и поэлементно-компонентной базы може сформировать на танковом фронте новый прорывной симбиоз.

Источник:   defence-ua
 Тэги:  армия, снаряды, харьков, утилизация, переделка
 
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