06.08.2020 16:52

В Харькове подтвердили коронавирус у военного

В харьковский военный госпиталь госпитализировали больного коронавирус военного.



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По состоянию на 6 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 265 человек, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заболевания коронавирус. В частности, один из больных, военнослужащий, госпитализирован в Военно-медицинского клинического центра Северного региона. Состояние его здоровья удовлетворительное, пациент получает необходимое лечение.

Всего за период пандемии от коронавируса выздоровел 661 представитель ВСУ, зафиксировано пять летальных случаев.