В Харькове подтвердили коронавирус у военного

В харьковский военный госпиталь госпитализировали больного коронавирус военного.
По состоянию на 6 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 265 человек, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заболевания коронавирус. В частности, один из больных, военнослужащий, госпитализирован в Военно-медицинского клинического центра Северного региона. Состояние его здоровья удовлетворительное, пациент получает необходимое лечение.
Всего за период пандемии от коронавируса выздоровел 661 представитель ВСУ, зафиксировано пять летальных случаев.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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