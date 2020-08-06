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06.08.2020  16:52   

В Харькове подтвердили коронавирус у военного

В харьковский военный госпиталь госпитализировали больного коронавирус военного.


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По состоянию на 6 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 265 человек, сообщили  в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случаев заболевания коронавирус. В частности, один из больных, военнослужащий, госпитализирован в Военно-медицинского клинического центра Северного региона. Состояние его здоровья удовлетворительное, пациент получает необходимое лечение.

Всего за период пандемии от коронавируса выздоровел 661 представитель ВСУ, зафиксировано пять летальных случаев.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  карантин, коронавирус, армия, харько, госпиталь
 
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