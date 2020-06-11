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11.06.2020  13:23   

Всем харьковским призывникам перед отправкой в армию сделают тест на коронавирус

Во время весеннего призыва, который перенесли на лето из-за карантина, из Харьковской области уйдут служить 1350 человек.


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22 июня стартует отправка призывников в военные части. Задача для Харьковской области — 1350 человек, 750 из которых будут служить в Вооруженных силах, остальные — в Нацгвардии, Госпогранслужбе и Госслужбе по вопросам транспорта.

"Все это время мы занимались подготовкой, оповещением, расчетами. Фактически комплектование началось где-то две недели назад. Комплектование будет проходить минимальными группами с обеспечением всех условий дистанцирования и других санитарно-медицинских вопросов. Нормальная, управляемая ситуация абсолютно", — сообщил директор департамента оборонной и мобилизационной работы ХОГА Алексей Максимов.

Из-за карантина сдвинулись не только сроки призыва, но и логистика. К примеру, будет сокращено пребывание призывников на призывной базе — не меньше суток.

По словам заместителя военного комиссара Харьковской области Александра Томашевского, отправка молодого пополнения планируется с 22 июня.

"Мы планировали начать отправку призывников с первых чисел мая месяца. Обязателен осмотр призывников на ОРВИ, температурный скрининг, дезинфекция, размещение их в отдельных помещениях. Призывники, которые будут призываться на военную службу, будут проходить обсервацию две недели, потом курс молодого бойца", — пообещал Томашевский.

Кроме того, каждому призывнику перед отправкой в обязательном порядке сделают ПЦР-тест на COVID-10. Тест должен быть бесплатным.

"Бесплатно, за счет местных бюджетов, проводится в районах. Отправляют в Харьков на Сортировку, там их меньше суток проверяют, смотрят, по командам разбирают и отправляют. В Харьков они прибывают уже с ПЦР-тестами", — сообщил представитель регионального медиацентра Минобороны Дмитрий Горбунов.

Источник:   ХТ
 Тэги:  армия, призыв, харьков, тест, коронавирус
 
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