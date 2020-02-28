Главная Новости Армия Под Харьковом военные использовали опыт боевых столкновений для разгрома группировки противника и борьбы с диверсантами в тылу (ФОТО, ВИДЕО)
28.02.2020  11:42   

Под Харьковом военные использовали опыт боевых столкновений для разгрома группировки противника и борьбы с диверсантами в тылу (ФОТО, ВИДЕО)

В учениях были задействованы тысячи военных ВСУ, резервистов и правоохранителей, а также десятки единиц бронетехники, боевые вертолеты и военные самолеты.


://armyinform.com.ua/

 «Мы успешно отработали все элементы современного боя и учли десятки различных вариантов изменения ситуации на основе опыта, приобретенного в Донбассе и во время участия в миротворческих миссиях», - так предварительно отозвался командующий войсками ОК «Восток» генерал-майор Александр Нестеренко о ходе двухступенчатых командно штабных учений, которые проходят на Харьковщине.

Сейчас в зоне ответственности Чугуевского гарнизона состоялась их активная фаза. Тысячи военных ВСУ, резервистов и правоохранителей, а также десятки единиц бронетехники, боевые вертолеты и военные самолеты привлекали к отработке практических действий.

По легенде учений, условный противник пересек госграницу и пытался захватить украинскую территорию. При этом враг применил артиллерию и авиацию. Силами нескольких боевых частей его остановили и заставили занять оборону. На одном из этапов учений были нейтрализованы несколько диверсионно-разведывательных групп в тылу.

После успешной работы украинских артиллеристов по условному врагу и уничтожение самолетами командных пунктов противника, наступление пошли механизированные подразделения.

- Руководили обучением офицеры оперативного командования «Восток», которые имеют большой боевой опыт. Поэтому вводных и различных неожиданностей для командиров подразделений хватало. А «вражескую» авиацию сыграли летчики армейской авиации, -рассказал командующий войсками оперативного командования «Восток».

 

 

 

Тэги:  армия, учения, харьковщина, полигон, чугуев, атака
 
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