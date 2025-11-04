04.11.2025 12:15 Віталій Хіневич

На Харківщині триває евакуація мешканців із небезпечних населених пунктів

Офіцери-рятувальники ДСНС Харківщини щоденно допомагають людям, які опинилися в зоні підвищеної небезпеки, безпечно залишити прифронтові населені пункти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

4 листопада рятувальники ДСНС за допомогою броньованого транспорту евакуювали з одного із населених пунктів Шевченківської громади 2 цивільних людей.

«На Харківщині продовжує діяти цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр».

Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги з евакуацією — звертайтеся за номером: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.

