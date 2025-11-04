На Харківщині триває евакуація мешканців із небезпечних населених пунктів

Офіцери-рятувальники ДСНС Харківщини щоденно допомагають людям, які опинилися в зоні підвищеної небезпеки, безпечно залишити прифронтові населені пункти.
День потребуватиме зосередженості та внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху в діях і різких рішень – стабільність сьогодні цінується більше за швидкість.
Протягом усього дня у Харкові спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозують.
Сьогодні професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
