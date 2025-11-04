    
Главная Новини Харкова Суспільство На Харківщині триває евакуація мешканців із небезпечних населених пунктів
04.11.2025  12:15   Віталій Хіневич

На Харківщині триває евакуація мешканців із небезпечних населених пунктів

Офіцери-рятувальники ДСНС Харківщини щоденно допомагають людям, які опинилися в зоні підвищеної небезпеки, безпечно залишити прифронтові населені пункти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
4 листопада рятувальники ДСНС за допомогою броньованого транспорту евакуювали з одного із населених пунктів Шевченківської громади 2 цивільних людей.
 
«На Харківщині продовжує діяти цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр».
 
Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги з евакуацією — звертайтеся за номером: 0-800-33-92-91», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог продовжує завдавати ударів по Харківській області, застосовуючи різні типи дронів і авіабомби.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Медицина Медики Харківщини врятували жінку 04.11 Суспільство Від початку року в Харкові зареєструвалися понад 9,8 тисячі нових підприємців 04.11 Медицина До програми «Доступні ліки» додали нові лікарські препарати
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 