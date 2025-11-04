    
04.11.2025  08:57

Сім населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів протягом доби

Ворог продовжує завдавати ударів по Харківській області, застосовуючи різні типи дронів і авіабомби. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, постраждали мирні жителі.


На фото с. Руська Лозова
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей: 61-річний чоловік у селі Руська Лозова Дергачівської громади, а також 73-річна жінка, 65-річний і 39-річний чоловіки у селі Докучаєвське Роганської громади.

Російські війська активно використовували різні види озброєння – зафіксовано застосування однієї авіаційної бомби КАБ, 11 дронів-камікадзе типу «Герань-2», одного fpv-дрона та ще 16 безпілотників невстановленого типу.

У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в селищі Куп'янськ-Вузловий. У Харківському районі зруйновано й пошкоджено кілька будівель: приватний будинок і господарчу споруду в селі Цупівка, два будинки та споруду в Докучаєвському, а також житловий будинок у Руській Лозовій.

Енергетики відновили електропостачання у Лозівському районі, де напередодні були знеструмлені споживачі. Водночас у разі перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей, 38 із них залишаються там і досі. Загалом від початку роботи пункту зареєстровано 10 595 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС гасили п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Лозівському та Харківському районах.

