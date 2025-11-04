Сім населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів протягом доби

Ворог продовжує завдавати ударів по Харківській області, застосовуючи різні типи дронів і авіабомби. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, постраждали мирні жителі.
Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей: 61-річний чоловік у селі Руська Лозова Дергачівської громади, а також 73-річна жінка, 65-річний і 39-річний чоловіки у селі Докучаєвське Роганської громади.
Російські війська активно використовували різні види озброєння – зафіксовано застосування однієї авіаційної бомби КАБ, 11 дронів-камікадзе типу «Герань-2», одного fpv-дрона та ще 16 безпілотників невстановленого типу.
У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки в селищі Куп'янськ-Вузловий. У Харківському районі зруйновано й пошкоджено кілька будівель: приватний будинок і господарчу споруду в селі Цупівка, два будинки та споруду в Докучаєвському, а також житловий будинок у Руській Лозовій.
Енергетики відновили електропостачання у Лозівському районі, де напередодні були знеструмлені споживачі. Водночас у разі перенавантаження мереж можливі тимчасові відключення.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей, 38 із них залишаються там і досі. Загалом від початку роботи пункту зареєстровано 10 595 осіб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС гасили п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Лозівському та Харківському районах.
