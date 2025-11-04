    
04.11.2025  09:21   Рита Парфенова

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову – серед постраждалих є цивільні та пожежники (фото)

Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Харківській області сталися масштабні пожежі. Пошкоджено будівлі, газову інфраструктуру та пожежне депо, поранено шістьох людей.

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

У ніч на 4 листопада російські війська завдали удару по населених пунктах Харківської області з використанням безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.

Найбільше постраждали селище Докучаєвське Роганської громади та село Руська Лозова.

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

У Докучаєвському зафіксовано три осередки займання – загорілися два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один із ворожих дронів поцілив у будівлю місцевої пожежної команди, спричинивши серйозні пошкодження депо та техніки.

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

У селі Руська Лозова внаслідок атаки горів приватний будинок. Загалом через ворожі удари постраждали шість осіб, серед них двоє вогнеборців місцевої пожежної команди.

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

Усі осередки пожеж були оперативно ліквідовані. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи та пожежники, які продовжують розбір завалів і перевірку територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
