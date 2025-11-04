04.11.2025 09:21 Рита Парфенова

На Харківщині російські дрони атакували Докучаєвське та Руську Лозову – серед постраждалих є цивільні та пожежники (фото)

Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Харківській області сталися масштабні пожежі. Пошкоджено будівлі, газову інфраструктуру та пожежне депо, поранено шістьох людей.

У ніч на 4 листопада російські війська завдали удару по населених пунктах Харківської області з використанням безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківщини.

Найбільше постраждали селище Докучаєвське Роганської громади та село Руська Лозова.

У Докучаєвському зафіксовано три осередки займання – загорілися два приватні будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один із ворожих дронів поцілив у будівлю місцевої пожежної команди, спричинивши серйозні пошкодження депо та техніки.

У селі Руська Лозова внаслідок атаки горів приватний будинок. Загалом через ворожі удари постраждали шість осіб, серед них двоє вогнеборців місцевої пожежної команди.

Усі осередки пожеж були оперативно ліквідовані. На місцях працювали рятувальники, піротехніки, кінологи та пожежники, які продовжують розбір завалів і перевірку територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів Харківської області.