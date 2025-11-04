04.11.2025 09:34 Рита Парфенова

Нічна атака на Руську Лозову та денний обстріл Цупівки: фото наслідків

Близько четвертої ранку російські дрони атакували Руську Лозову, а вдень під вогнем опинилася Цупівка. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед них – рятувальник.

Сьогодні близько 4:00 російські війська завдали удару дронами типу «Шахед» по Руській Лозовій. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок влучання один приватний будинок був повністю зруйнований. Його мешканець, 61-річний чоловік, отримав забій м’яких тканин голови, допомогу йому надали на місці. Під час ліквідації наслідків пожежі травмувався й один із вогнеборців, який працював разом із підрозділом ДСНС.

Крім того, учора близько 14:40 ворог обстріляв Цупівку з реактивної артилерії. Унаслідок удару зруйновано ще один приватний будинок. Обійшлося без жертв.

