    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака на Руську Лозову та денний обстріл Цупівки: фото наслідків
04.11.2025  09:34   Рита Парфенова

Нічна атака на Руську Лозову та денний обстріл Цупівки: фото наслідків

Близько четвертої ранку російські дрони атакували Руську Лозову, а вдень під вогнем опинилася Цупівка. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед них – рятувальник.

Російські «Шахеди» вночі атакували Руську Лозову, а вдень артилерія обстріляла Цупівку

Сьогодні близько 4:00 російські війська завдали удару дронами типу «Шахед» по Руській Лозовій. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Унаслідок влучання один приватний будинок був повністю зруйнований. Його мешканець, 61-річний чоловік, отримав забій м’яких тканин голови, допомогу йому надали на місці. Під час ліквідації наслідків пожежі травмувався й один із вогнеборців, який працював разом із підрозділом ДСНС.

Російські «Шахеди» вночі атакували Руську Лозову, а вдень артилерія обстріляла Цупівку Російські «Шахеди» вночі атакували Руську Лозову, а вдень артилерія обстріляла Цупівку

Крім того, учора близько 14:40 ворог обстріляв Цупівку з реактивної артилерії. Унаслідок удару зруйновано ще один приватний будинок. Обійшлося без жертв.

Російські «Шахеди» вночі атакували Руську Лозову, а вдень артилерія обстріляла Цупівку Російські «Шахеди» вночі атакували Руську Лозову, а вдень артилерія обстріляла Цупівку

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 листопада російські війська завдали удару по населених пунктах Харківської області з використанням безпілотників.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Надзвичайні події Правоохоронці розслідують обстріли Харківщини: серед постраждалих – шестеро цивільних і двоє рятувальників (фото) 04.11 Надзвичайні події Сім населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів протягом доби 03.11 Надзвичайні події На Харківщині одна жінка загинула, троє поранені після атаки дрона в Підлимані
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 