04.11.2025 10:01 Рита Парфенова

Правоохоронці розслідують обстріли Харківщини: серед постраждалих – шестеро цивільних і двоє рятувальників (фото)

Російські війська протягом доби атакували Харківський і Куп’янський райони, застосовуючи авіабомби, реактивну артилерію та безпілотники. Поліція та прокуратура відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

На Харківщині тривають обстріли населених пунктів, унаслідок яких постраждали шестеро людей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на правоохоронні органи.

У ніч на 4 листопада російські дрони атакували передмістя Харкова. У селі Руська Лозова пошкоджено житлові будинки та господарські споруди, двоє чоловіків отримали поранення. У селищі Докучаєвське Роганської громади під ударом опинилися об’єкти інфраструктури та житло. Постраждали дві жінки, які зазнали гострої стресової реакції. Також пошкоджено будівлю місцевої пожежної команди, де поранення дістали двоє вогнеборців.

Крім того, протягом доби під вогнем перебували Харківський та Куп’янський райони. Окупанти застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів. У Харківському районі четверо чоловіків віком від 36 до 65 років отримали вибухові травми та забої, ще дві жінки – 67 і 73 років – пережили стресову реакцію. Через удари пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі.

Поліцейські за добу провели 38 оглядів місць подій і відкрили 8 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Дергачівської та Харківської окружних прокуратур.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР 27 106 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 листопада російські війська завдали удару по населених пунктах Харківської області з використанням безпілотників