04.11.2025 10:30 Рита Парфенова

Комунальники зібрали понад 700 кубів листя у Центральному парку Харкова

Працівники парку культури продовжують осіннє прибирання території – очищають декоративні газони, алеї та зони відпочинку.

У Центральному парку культури та відпочинку Харкова тривають сезонні роботи з прибирання опалого листя, повідомляє РЕДПОСТ.

У процесі задіяна мала техніка, а також працівники всіх підрозділів підприємства.

За минулий тиждень із території парку було зібрано та вивезено понад 700 кубічних метрів листя. Роботи проводяться системно – прибирають не лише основні алеї, а й декоративні газони та важкодоступні ділянки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram