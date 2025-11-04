    
Главная Новини Харкова Суспільство Комунальники зібрали понад 700 кубів листя у Центральному парку Харкова
04.11.2025  10:30   Рита Парфенова

Комунальники зібрали понад 700 кубів листя у Центральному парку Харкова

Працівники парку культури продовжують осіннє прибирання території – очищають декоративні газони, алеї та зони відпочинку.

Прибирання у Харкові: у Центральному парку зібрали понад 700 м³ листя Прибирання у Харкові: у Центральному парку зібрали понад 700 м³ листя

У Центральному парку культури та відпочинку Харкова тривають сезонні роботи з прибирання опалого листя, повідомляє РЕДПОСТ.

У процесі задіяна мала техніка, а також працівники всіх підрозділів підприємства.

За минулий тиждень із території парку було зібрано та вивезено понад 700 кубічних метрів листя. Роботи проводяться системно – прибирають не лише основні алеї, а й декоративні газони та важкодоступні ділянки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що уХаркові триває санітарно-гігієнічна обробка будинків.

Прибирання у Харкові: у Центральному парку зібрали понад 700 м³ листя Прибирання у Харкові: у Центральному парку зібрали понад 700 м³ листя

Тэги:  благоустрій, центральний парк, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 ЖКГ Комунальники Харкова прибрали та вивезли більше двох тисяч кубометрів опалого листя 30.10 ЖКГ Комунальники наводять лад та роблять безпечнішими зелені зони Харкова 30.10 ЖКГ У Харкові відновлюють пошкоджений житловий будинок на вулиці Ахієзерів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 