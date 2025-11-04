Комунальники зібрали понад 700 кубів листя у Центральному парку Харкова

Працівники парку культури продовжують осіннє прибирання території – очищають декоративні газони, алеї та зони відпочинку.
У Центральному парку культури та відпочинку Харкова тривають сезонні роботи з прибирання опалого листя, повідомляє РЕДПОСТ.
У процесі задіяна мала техніка, а також працівники всіх підрозділів підприємства.
За минулий тиждень із території парку було зібрано та вивезено понад 700 кубічних метрів листя. Роботи проводяться системно – прибирають не лише основні алеї, а й декоративні газони та важкодоступні ділянки.
