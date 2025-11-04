Харківські спортсмени вибороли дев’ять медалей на Кубку України зі спортивних танців

Збірна Харківської області, представлена клубом «Столиця», здобула 4 золоті, 1 срібну та 4 бронзові медалі, ставши однією з найсильніших команд турніру.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, 1–2 листопада у Львові відбувся Кубок України зі спортивних танців, який об’єднав понад 1500 спортсменів із різних регіонів країни. Змагання проходили у всіх вікових категоріях і зібрали найкращих танцівників України.
Харківську область на турнірі представляли спортсмени спортивного клубу «Столиця» під керівництвом Кирила та Маргарити Шкурєєвих. Команда продемонструвала високий рівень підготовки та майстерності, здобувши дев’ять нагород:
Крім того, харків’яни ще сім разів виходили до фіналу, що дозволило збірній області потрапити до числа найуспішніших команд Кубка України.
