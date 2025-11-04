    
04.11.2025  10:59   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 листопада 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Золочів – 13
  • Харків – 13
  • Богодухів – 14
  • Коломак – 10
  • Великий Бурлук – 13
  • Печеніги – 11
  • Слобожанське – 14
  • Берестин – 11
  • Лозова – 14
  • Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 3 листопада 2025 року.

