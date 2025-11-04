04.11.2025 10:59 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 13

Харків – 13

Богодухів – 14

Коломак – 10

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 11

Слобожанське – 14

Берестин – 11

Лозова – 14

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

