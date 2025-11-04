Харків’янам радять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години

Споживання електроенергії зростає через погодні умови, а в кількох регіонах України запроваджено графіки погодинних відключень.
Станом на ранок 4 листопада в Україні зафіксовано підвищення споживання електроенергії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
За даними енергетиків, обсяг використання електрики о 7:30 був на 2,5% вищим, ніж напередодні. Основна причина – хмарна та дощова погода в Україні, яка зменшує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і збільшує навантаження на енергомережу.
Фахівці наголошують: економне використання електроенергії залишається важливим. У «Укренерго» закликають не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в години пікового навантаження – ввечері з 15:00 до 22:00.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від обсягів споживання та пошкоджень інфраструктури. Оператори систем розподілу рекомендують стежити за оновленнями на своїх офіційних сайтах і сторінках у соцмережах.
