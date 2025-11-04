    
04.11.2025  08:32   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів сталося п’ять пожеж в Харківській області, є постраждалі

ДСНС ліквідувала наслідки ворожих атак у чотирьох районах Харківщини. Вогонь знищив приватні будинки та об’єкти інфраструктури, п’ятеро людей отримали поранення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС гасили п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Лозівському та Харківському районах.

Удень 3 листопада через влучання БпЛА на відкриті території поблизу Нововолодимирівки Лозівського району та Лигівки Берестинського району загорілися суха трава й чагарники. Обійшлося без постраждалих.

У селі Катеринівка Куп’янського району внаслідок обстрілу загорілося приміщення сільгосппідприємства площею 60 квадратних метрів.

Найбільш руйнівними стали нічні атаки БпЛА по населених пунктах Харківського району. У Руській Лозовій палав приватний будинок на площі 60 квадратних метрів, а в Докучаєвському вогонь охопив два будинки, газову трубу та об’єкт цивільної інфраструктури загальною площею близько 200 квадратних метрів. Постраждали п’ятеро людей.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Загаломп ротягом доби з 3 по 4 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виконали 23 оперативні виїзди. Серед них шість – на ліквідацію пожеж, п’ять з яких спричинені ворожими обстрілами. Один виїзд здійснено для перевірки місць ударів окупантів. Сім разів рятувальники надавали допомогу населенню, ще дев’ять виїздів стосувалися інших надзвичайних подій.

