04.11.2025  08:15   Рита Парфенова

Російські війська посилили тиск поблизу Вовчанська та Куп’янськ на Харківщині

Українські захисники відбили двадцять спроб штурму на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону Сил оборони в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки. Усі атаки були відбиті.

На Куп’янському напрямку за минулу добу зафіксовано 14 бойових зіткнень. Наші оборонці успішно зупинили штурмові дії російських підрозділів поблизу Петропавлівки, а також у напрямках Піщаного, Новоосинового та Курилівки.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські війська відбили понад два десятки атак ворога.

 

