Російські війська посилили тиск поблизу Вовчанська та Куп’янськ на Харківщині

Українські захисники відбили двадцять спроб штурму на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону Сил оборони в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки. Усі атаки були відбиті.
На Куп’янському напрямку за минулу добу зафіксовано 14 бойових зіткнень. Наші оборонці успішно зупинили штурмові дії російських підрозділів поблизу Петропавлівки, а також у напрямках Піщаного, Новоосинового та Курилівки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині українські війська відбили понад два десятки атак ворога.
